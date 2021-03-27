الحزن يسيطر على أهالي مصابي عقار جسر السويس بمستشفى السلام

افترش عدد من أهالي مصابي عقار جسر السويس أرصفة مستشفى السلام التخصصي أمام قسم الطورئ في انتظار الاطمئنان على ذاويهم، وسط حالة من الحزن والقلق سيطرت عليهم خلال تواجدهم أمام المستشفى.وحرصت إدارة المستشفى على عدم السماح بدخول الأهالي باستثناء مرافق واحد مع الحالة لعدم حدوث تكدس داخل قسم الطوارئ وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للقيام بدورهم في إسعاف الحالات.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت، انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب، والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولا زالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي وإسعافهم، وتم فرض كردون أمنيا حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.