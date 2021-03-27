حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم توزيع 23 معدة كنس وشفط الأتربة بمراكز وأحياء المحافظة للمشاركة فى منظومة النظافة والتجميل، على أن يتم تنظيم حملات مستمرة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومنع تراكمات القمامة فى إطار اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتفعيلا لبرامج ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتخلص الآمن من المخلفات.ونظمت الأجهزة التنفيذية بمركز القوصية وحى غرب أسيوط حملات مكبرة باستخدام معدات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، كما تابعت هويدة شافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية أعمال حملات النظافة باستخدام معدة الكنس وشفط الأتربة بشوارع مدينة القوصية لرفع كفاءة منظومة النظافة وشفط الأتربة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز بمشاركة مصطفى عرابى نائب رئيس المركز وأعضاء قسم المتابعة والنظافة بشوارع المدينة والتى شملت شارع الجلاء من الناحيتين وشارع البوستة وشارع المركز وشارع الرعاية، مشيرة إلى أن الأعمال مستمرة بشكل دورى بشوارع المدينة التى تم إعادة رصفها للحفاظ عليها وتوفير إكبر قدر من الخدمات فى ضوء الإمكانيات المتاحة.كما تابع محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط أعمال تجميل ونظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع وفق الخطة الزمنية الموضوعة من أجل تجميل الحي وتسهيلا على المواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالي، كما ترأس حملة مكبرة لتنظيف وتجميل ورفع كفاءة شارع مستشفي الأميري بجوار مبني مرفق الأسعاف حيث قامت الحملة برفع الأتربة والمخلفات وإعادة دهان الرصيف وتركيب بلاط جديد للارصفة بمشاركة محمد عبدالعزيز مدير مرفق النظافة بالحي مع الاستمرار في تلك الحملات لتجميل الحي والتسهيل علي المواطنين والسيارات في الحركة والحفاظ علي المظهر الجمالي والتأكيد على تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة.