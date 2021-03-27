بريطانيا: البلاد على خارطة الطريق للخروج من الإغلاق المكافح لكورونا

أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن طريق بلاده للخروج من حالة الإغلاق المعنية لمكافحة فيروس كورونا، لا تزال في حدود الجدول الزمني الموضوع، محذرًا من موجة الفيروس الثالثة التي تشهدها أوروبا في الوقت الحالي.وأوضح جونسون - خلال مؤتمر افتراضي لحزب المحافظين نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت - إن بريطانيا لا تزال على مسار "خارطة الطريق صوب الحرية"، وأنه لا يوجد شيء يثنيه عن الاستمرار لتحقيق ذلك.ووصف جونسون، عملية الطرح الأسرع للقاح المضاد للفيروس الذي شهدته البلاد بـ "إنجاز علمي مذهل"، مشيدًا بعمل الفريق الذي شارك في إجراء ذلك، واصفًا إياهم بـ "الأبطال"، فيما حذر جونسون "بينما نحن في عالم مختلف منذ فصل الربيع الماضي"، فهناك حاجة إلى "أن نكون صادقين بشأن الصعوبات المقبلة".وأشار إلى أنه لا تزال هناك أسئلة بلا إجابة بشأن تأثير موجة ثالثة من فيروس كورونا من أوروبا، وأن "التجربة المريرة" قد أظهرت أن موجة مثل التي تشهدها أوروبا من شأنها أن تضرب المملكة المتحدة "بعد ثلاثة أسابيع".وقال إن السؤال يكمن في "هل ستكون تلك الموجة هذه المرة سيئة مثلما كانت في الماضي؟ أو هل أننا خففنا وكتمنا وأضعفنا بصورة كافية التأثير من خلال طرح اللقاح المضاد للفيروس؟.. ذلك هو السؤال الذي مازلنا لا نعلم حقًا الإجابة عليه".وأعلن الاتحاد الأوروبي - في وقت سابق - دخوله في بداية الموجة الثالثة لجائحة (كوفيد-19)، في وقت تتسابق فيه الدول لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب أكثر من 122 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو 2.7 مليون شخص.