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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية المرابطين» لـ31 مارس

السبت 27/مارس/2021 - 04:17 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين، بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوي، لجلسة 31 مارس الجاري لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبدالله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجّه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجّه للمتهم الخامس، أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى، تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

وضمت الدعوى، التى تحمل رقم 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين، وهم: عبدالله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

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