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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدغشقر تعطي «الضوء الأخضر» لاستخدام اللقاح المضاد لكورونا

السبت 27/مارس/2021 - 04:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، إن بلاده قررت استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، دون التخلي عن "مشروب كوفيد العضوي"، وهو علاج محلي، وذلك وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم السبت.

وأفاد البيان بأن القرار جرى اتخاذه بعد مشاورات بين الرئيس راجولينا وأعضاء الأكاديمية الوطنية للطب في مدغشقر على أن يكون التطعيم اختياريا.

وفي إطار تنفيذ هذا القرار، سيجرى تشكيل لجنة علمية مكونة من وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان عملية تلبية طلبات جرعات اللقاحات.

وأشار البيان إلى أن مدغشقر، مثل العديد من البلدان الإفريقية، ستنضم إلى مبادرة «كوفاكس» التي أطلقتها منظمة الصحة من أجل ضمان استفادة دول العالم من اللقاحات ضد جائحة «كوفيد- 19».

وكان رئيس مدغشقر قد أعلن- عبر كلمة متلفزة الأسبوع الماضى- أنه وعائلته لم ينووا التطعيم، ولا يزالون يثقون بكوفيد أورجانيكس، لافتا إلى أن بلاده تواجه موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا بسبب وجود المتحور الجنوب إفريقي.

وأكد راجولينا أنه لا يعارض- بشكل مطلق- التطعيم ضد الفيروس، مضيفا أن بلاده "في مرحلة مراقبة للقاح، لكن هناك الكثير من الآثار الجانبية في الوقت الحالي"، على حد قوله، من دون أن يذكر أيا منها.

وبدأت مدغشقر- وسط ضجة إعلامية كبيرة في أبريل الماضي- توزيع "الشاي العشبي المضاد لكوفيد- 19" مجانا، بينما توقفت هذه الحملة عندما تم رفع إجراءات الحجر الصحي في أكتوبر الماضي.

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