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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تلزم القادمين من فرنسا عبر الحدود البرية إثبات سلبية إصابتهم بكورونا

السبت 27/مارس/2021 - 03:28 م
كورونا في أسبانيا
كورونا في أسبانيا
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قررت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، إلزام القادمين من فرنسا عبر الحدود البرية بتقديم نتيجة اختبار تثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بعد ارتفاع معدل الإصابة داخل إسبانيا.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أيام من نشره في الصحيفة الرسمية، على أن يظل قائمًا حتى تعلن الحكومة الإسبانية نهاية الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وأوضحت أن القرار لا ينطبق على سائقي شاحنات النقل، والأشخاص الذين يعبرون بشكل دوري من أجل العمل، وكذلك من يعيشون داخل إسبانيا في نطاق 30 كيلومترا من الحدود الإسبانية- الفرنسية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت الحدود ارتفاعا في أعداد الفرنسيين العابرين للحدود إلى إسبانيا لزيارة المطاعم والمقاهي والحانات المفتوحة في العاصمة مدريد والمناطق الأخرى، مع استمرار تطبيق إجراءات الإغلاق العام في فرنسا.

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