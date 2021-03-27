رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.وأكد الجانبان على أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، في وقت قريب جدًا، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.