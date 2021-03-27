رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اليوم آخر موعد | رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021

السبت 27/مارس/2021 - 03:57 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
طباعة
بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف أن اليوم آخر موعد للتقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021، يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021، وأكدت الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف أن آخر موعد للتقديم في وظائف المديريات الإقليمية الثلاث "القاهرة والقليوبية والجيزة" اليوم السبت.

وتوفر الدستور رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021

رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021

على من يرغب في العمل سرعة تسجيل بياناتهم على رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021 للتسجيل اضغط هنا 

وظائف الأوقاف 2021

وقالت وزارة الأوقاف إن الوزارة تنتظر موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين دفعة جديدة من الأئمة والعمال ومقيمي الشعائر في المحافظات.

خطوات الدخول على مسابقات الأوقاف:

1- الدخول على موقع الوزارة الرسمي والوحيد باسم "أوقاف أون لاين".

2- اختيار قسم المسابقات.

3- متابعة التحديثات المستمرة من الوزارة.

التفاصيل والشروط المطلوبة في جميع الوظائف المتاحة:

(أ) وظائف ديوان عام وزارة الأوقاف

1- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية

2- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن

3- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة

- الوصف العام للوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف

تختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على أعمال الأوقاف والمحاسبة بالوزارة

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام من رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف

يشرف شاغل الوظيفة على التقسيمات التنظيمية في المستوى الأدنى

الإشراف على الاحتفاظ بالسجلات المقيدة فيها الحجج والمستندات الواردة من مكاتب الشهر العقارى وتمكين الجهات المختصة من الإطلاع عليها

الاتصال بهيئة الأوقاف المصرية وابلاغها بأعيان الأوقاف والحصص الخيرية.

تابع أيضاً:

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض (dostor.org)

اتخاذ إجراءات وضع اليد والتعاون مع الجهات الأخرى وامدادها بما تطلبه من بيانات

الإشراف على تصوير الحجج والمستندات التي تطلبها الجهات المختلفة وكذلك المستندات التي يطلبها الدارسون والباحثون

الاتصال بمديريات الأوقاف لمطالبة النظار والحراس على الأوقاف الخيرية التي كانت في نظارتهم أو لحراستهم بحسابات هذه الأوقاف ومراجعة هذه الحسابات طبقا للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ والمنشور العام رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٨

النوع المطلوب ذكر; أنثى
المؤهل
​مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

«التضامن» تكشف إجراءات وشروط الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات


الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء