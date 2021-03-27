اليوم آخر موعد | رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021
السبت 27/مارس/2021 - 03:57 م
بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف أن اليوم آخر موعد للتقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021، يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021، وأكدت الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف أن آخر موعد للتقديم في وظائف المديريات الإقليمية الثلاث "القاهرة والقليوبية والجيزة" اليوم السبت.
وتوفر الدستور رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021
2- اختيار قسم المسابقات.
3- متابعة التحديثات المستمرة من الوزارة.
التفاصيل والشروط المطلوبة في جميع الوظائف المتاحة:
(أ) وظائف ديوان عام وزارة الأوقاف
1- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية
2- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن
3- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة
- الوصف العام للوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف
تختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على أعمال الأوقاف والمحاسبة بالوزارة
يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام من رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف
يشرف شاغل الوظيفة على التقسيمات التنظيمية في المستوى الأدنى
الإشراف على الاحتفاظ بالسجلات المقيدة فيها الحجج والمستندات الواردة من مكاتب الشهر العقارى وتمكين الجهات المختصة من الإطلاع عليها
الاتصال بهيئة الأوقاف المصرية وابلاغها بأعيان الأوقاف والحصص الخيرية.
وتوفر الدستور رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021
رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021على من يرغب في العمل سرعة تسجيل بياناتهم على رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021 للتسجيل اضغط هنا
وظائف الأوقاف 2021وقالت وزارة الأوقاف إن الوزارة تنتظر موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين دفعة جديدة من الأئمة والعمال ومقيمي الشعائر في المحافظات.
خطوات الدخول على مسابقات الأوقاف:1- الدخول على موقع الوزارة الرسمي والوحيد باسم "أوقاف أون لاين".
2- اختيار قسم المسابقات.
3- متابعة التحديثات المستمرة من الوزارة.
التفاصيل والشروط المطلوبة في جميع الوظائف المتاحة:
(أ) وظائف ديوان عام وزارة الأوقاف
1- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية
2- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن
3- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة
- الوصف العام للوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف
تختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على أعمال الأوقاف والمحاسبة بالوزارة
يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام من رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف
يشرف شاغل الوظيفة على التقسيمات التنظيمية في المستوى الأدنى
الإشراف على الاحتفاظ بالسجلات المقيدة فيها الحجج والمستندات الواردة من مكاتب الشهر العقارى وتمكين الجهات المختصة من الإطلاع عليها
الاتصال بهيئة الأوقاف المصرية وابلاغها بأعيان الأوقاف والحصص الخيرية.
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اتخاذ إجراءات وضع اليد والتعاون مع الجهات الأخرى وامدادها بما تطلبه من بيانات
الإشراف على تصوير الحجج والمستندات التي تطلبها الجهات المختلفة وكذلك المستندات التي يطلبها الدارسون والباحثون
الاتصال بمديريات الأوقاف لمطالبة النظار والحراس على الأوقاف الخيرية التي كانت في نظارتهم أو لحراستهم بحسابات هذه الأوقاف ومراجعة هذه الحسابات طبقا للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ والمنشور العام رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٨
النوع المطلوب ذكر; أنثى
المؤهل
مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
اتخاذ إجراءات وضع اليد والتعاون مع الجهات الأخرى وامدادها بما تطلبه من بيانات
الإشراف على تصوير الحجج والمستندات التي تطلبها الجهات المختلفة وكذلك المستندات التي يطلبها الدارسون والباحثون
الاتصال بمديريات الأوقاف لمطالبة النظار والحراس على الأوقاف الخيرية التي كانت في نظارتهم أو لحراستهم بحسابات هذه الأوقاف ومراجعة هذه الحسابات طبقا للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ والمنشور العام رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٨
النوع المطلوب ذكر; أنثى
المؤهل
مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.