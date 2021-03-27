اليوم آخر موعد | رابط التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة 2021

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض (dostor.org)

اتخاذ إجراءات وضع اليد والتعاون مع الجهات الأخرى وامدادها بما تطلبه من بياناتالإشراف على تصوير الحجج والمستندات التي تطلبها الجهات المختلفة وكذلك المستندات التي يطلبها الدارسون والباحثونالاتصال بمديريات الأوقاف لمطالبة النظار والحراس على الأوقاف الخيرية التي كانت في نظارتهم أو لحراستهم بحسابات هذه الأوقاف ومراجعة هذه الحسابات طبقا للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ والمنشور العام رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٨النوع المطلوب ذكر; أنثىالمؤهل​مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.