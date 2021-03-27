«صموئيل» يبحث عن رفيق عمره بين أنقاض عقار جسر السويس

قال صموئيل سامي، أحد سكان المنطقة مجاور لعقار جسر السويس، إنه متواجد للبحث والعثور على رفيق عمره، والذي كان يعمل معه منذ قرابة 3 سنوات، مُعلقا "صاحب عمري كنا شغالين سوا وبنروح الكنيسة سوا مش همشي غير أما الاقيه".أوضح سامي أنه مصاب بالعديد من الجروح في يده بسبب البحث بين الحطام والركام على رفيقه، لافتا إلى أنه من أوائل الناس التي وصلت لمكان العقار وبدأت في البحث بجانب قوات الحماية المدنية."من كتر ما الصوت كان عالي افتكرنا كابل كهرباء فرقع، بس أما التراب هدي لاقينا العمارة" هكذا وصف سامي اللحظات الأولى من انهيار عقار جسر السويس، لافتا إلى أنه وجد يد أحد الأشخاص والتي حاولت الاستنجاد به ولكنه فشل في إخراجه.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت، انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولازالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي وإسعافهم، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.