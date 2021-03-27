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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي «الغربانيات»: «حياة كريمة» نجاة للأسر غير القادرة (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 03:01 م
أهالي الغربانيات
أهالي الغربانيات
هبه عويضه
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طرقات غير ممهدة، ومنازل متهالكة، تغطي جدرانها التصدعات، هذا هو المشهد السائد بنجوع قرية الغربانيات ببرج العرب، والتي تم إدراجها بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة، لتوفير السكن الكريم ومتطلبات الحياه لأهالي قرى برج العرب بالإسكندرية.

ورصدت «الدستور» ضمن جولتها بنجوع قرية الغربانيات، معاناة أحد أهالي نجع الجويرة والذي أصبحت آماله بترميم منزل أسرته معلقة على المبادرة الرئاسية.

يقول إبراهيم محمد عبد الرحمن، موظف بشركة المياه، من نجع الجويرة بقرية الغربانيات ببرج العرب، إن المنزل الذي يعيش به مع أسرته المكونة من 9 أفراد، أصابته الكثير من التصدعات والشروخات، مشيرًا إلى أن له أبن متزوج ويسكن معه في نفس المنزل.

وأضاف لـ«الدستور» أن معاناة الترميم المستمرة للمنزل أصبحت حملًا ثقيلًا عليه، والتي تحدث بسبب الهبوط الأرضي الذي تتعرض له الأراضي وأسفل المنازل بقرية الغربانيات، وهو السبب الرئيسي لتصدعات المنازل، بجانب عدم وجود صرف صحي بقرى برج العرب كاملة.

وتابع أن إمكانياته المادية لا تسمح بترميم المنزل كل فتره نظرًا لأنه لديه مسئولية الأطفال، وأنه لا يسيطيع توفير مبالغ الترميم، نظرًا لتكرار حدوث الهبوط الأرضي، مما يدفعه لترميم الأجزاء الهامة التي تهدد المنزل من تساقط أجزاء منه أو تعرضه للانهيار، وذلك لتأمين أسرته من أى أضرار من الممكن أن تقع عليهم.

وأشار« إبراهيم» إلى أن المبادرة الكريمة من الرئيس السيسي « حياة كريمة» جاءت نجاة للأهالي والأسر غير القادرة، حيث يعاني أهالي القرى من عدم توافر بنية تحتية من الصرف الصحي، وتوصيل الكهرباء والمياه، وتصدعات وانهيار منازلهم، وهو ضمن تلك الأسر المتضررة من هذه التداعيات.

وأوضح قائلًا: «أعمل موظف لا أستطيع الاستمرار على أعمال الترميم، فلدي أطفال بالمراحل التعليمية المختلفة، وأتمني أن يكون منزلي ضمن خطة التطوير»، مشيرًا إلى أنه منذ الإعلان عن دخول المبادرة الرئاسية حياه كريمة إلى قرى برج العرب، والجميع في القرى والنجوع ببرج العرب يعلقون آمالهم على الرئيس السيسي والمبادرة التي سوف توفر لهم حياه كريمة قائلًا:« الرئيس وعد وأوفي ونحن نثق به لأنه يشعر بنا». 

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