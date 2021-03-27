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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة.

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

السبت 27/مارس/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030م.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تسليم مشروعات 27 وحدة صحية ما بين إحلال كلى وتطوير بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليون جنيه، والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وفقا لشروط ومعايير الجودة، لافتا إلى إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز.

وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى بالاضافة الى تنفيذ المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى بعدد 7 مراكز بالمحافظة.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى للمدارس المنفذة والجاري تنفيذها في خطة إنشاءات هيئة الابنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 20202021 والبالغ عددها 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصل دراسي بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه مشيرا الى انه تم نهو 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 533 فصل دراسي بتكلفة اجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه.

وأكد مدير منطقة هيئة الإبنية التعليمية بأسيوط، استمرار العمل بجميع المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية مع مراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة تحت اشراف وتنفيذ هيئة الابنية التعليمية.

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