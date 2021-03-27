مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

تنظم جمعيه ابناء فنانى مصر بالتعاون مع قطاع صندوق التنميه الثقافية، احتفاليه المبدع الكبير بديع خيرى ومشوار حياته مع نجيب الريحاني وسيد درويش، وذلك يوم الأحد القادم ٢٨ مارس في تمام الساعه السابعة مساء، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.ومن المقرر أن يدير الحوار الشاعر محمد أحمد بهجت مع الشاعر شوقى حجاب والدكتور نبيل بهجت، بحضور الكاتب بشير الديك وكمال رمزى والدكتور خالد بهجت والمخرج السينمائى عمرو عابدين وصانع النجوم المخرج خالد جلال والمخرج جمال عبد الحميد والفنانة رجاء حسين والفنانة ميمى جمال وعصام السيد، وأيضا أعضاء الجمعية الفنانين العظماء سميحه ايوب وسميره عبد العزيز ورشوان توفيق ومديحه حمدى وعادل عوض واحمد الابيارى وجميع اعضاء الجمعيه من الفنانين وأبناء الفنانين العظماء، ومن فقرات الحفل العزف على العود والقاء اغاني بديع خيري بأداء الفنان حسن زكي.