إندونيسيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و198 وفاة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 4 آلاف و461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و198 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا"- بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليون و492 ألف حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 40 ألفًا و364 وفاة.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا وصل إلى مليون و327 ألفًا و121 شخصا بعد تعافي 4 آلاف و243 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.يُذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.