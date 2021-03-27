رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: توفير 6.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى الأشهر الثلاثة القادمة

السبت 27/مارس/2021 - 03:55 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أنه ستتم مضاعفة حجم استلام لقاحات كورونا في البلاد 3 مرات في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، متوقعًا أن يتم توفير حوالي 6.9 مليون جرعة لقاح في النمسا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو القادمة.

وقال "أنشوبير"- في تصريحات اليوم السبت- إن هناك تطورًا مستمرًا في خطة التطعيم ضد كورونا، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على زيادة سرعة التطعيم، حيث كانت من بين الدول الرائدة في تصنيفات الاتحاد الأوروبي لخدمات التطعيم الحالية على مدار عدة أسابيع مضت.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا تطعيم نحو 33 ألف شخص يوميًا في المتوسط، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي عدد التطعيمات التي تم منحها حتى الآن إلى 1.5 مليون شخص منهم 1.1 مليون شخص تلقى فقط أول جرعة حتى الآن.

وذكر الوزير أن متلقي اللقاحات يمثلون حاليًا 14.5% من السكان، مؤكدًا أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سترتفع هذه الأرقام بشكل أسرع بسبب تمديد الفترة بين الجرعتين الأولى والثانية للقاحي "فايزر - بيونتك " و"مودرنا " إلى 6 أسابيع بدلًا من 3 أسابيع مما يسرع وتيرة التطعيم.

موضوعات متعلقة

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا


الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء