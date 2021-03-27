النمسا: توفير 6.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى الأشهر الثلاثة القادمة

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أنه ستتم مضاعفة حجم استلام لقاحات كورونا في البلاد 3 مرات في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، متوقعًا أن يتم توفير حوالي 6.9 مليون جرعة لقاح في النمسا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو القادمة.وقال "أنشوبير"- في تصريحات اليوم السبت- إن هناك تطورًا مستمرًا في خطة التطعيم ضد كورونا، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على زيادة سرعة التطعيم، حيث كانت من بين الدول الرائدة في تصنيفات الاتحاد الأوروبي لخدمات التطعيم الحالية على مدار عدة أسابيع مضت.وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا تطعيم نحو 33 ألف شخص يوميًا في المتوسط، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي عدد التطعيمات التي تم منحها حتى الآن إلى 1.5 مليون شخص منهم 1.1 مليون شخص تلقى فقط أول جرعة حتى الآن.وذكر الوزير أن متلقي اللقاحات يمثلون حاليًا 14.5% من السكان، مؤكدًا أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سترتفع هذه الأرقام بشكل أسرع بسبب تمديد الفترة بين الجرعتين الأولى والثانية للقاحي "فايزر - بيونتك " و"مودرنا " إلى 6 أسابيع بدلًا من 3 أسابيع مما يسرع وتيرة التطعيم.