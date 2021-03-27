الاستماع لأقوال رئيس حي السلام في انهيار عقار جسر السويس

تستمع النيابة العامة بشرق القاهرة، لأقوال رئيس الحي السلام ورئيس التنظيم، في انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 24، وأكدوا ان العقار مأهول بالسكان وتعيش فيه اسر كاملةوأضاف شهود العيان انه يوجد في العقار مصنع ملابس يمتلكه شخص من جنسية عربية ويعمل معه أفارقة ومصريين وعرب، مشيرين الي انهم وقت الانهيار كانوا في منازلهم وسمعوا صوت هائل يشبه الانفجار فخرجوا لاستكشاف ما يحدث ففوجئ بان العقار ينهار فهرولوا اليه لإنقاذ من فيه من ارواح وابلغوا القوات الأمنيةكان قد انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثث ضحايا انهيار عقار جسر السويس وكلفت بالتصريح بدفن الجثث وتسليمهم لذويهم.وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا في الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.