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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنصل الصين بالإسكندرية لـ«لدستور»: نتابع باهتمام حادث السفينة الجانحة

السبت 27/مارس/2021 - 02:50 م
جاو لي يينج
جاو لي يينج
أحمد عاشور
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قالت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو لي يينج، إن بكين تتابع ببالغ الاهتمام حادث السفينة الجانحة فى قناة السويس، معربة عن أملها أن يُستأنف العمل بقناة السويس بدون عوائق على وجه السرعة، وأن يتم التعامل مع الحادث بحكمة كما هو معتاد من القيادة المصرية والجهات المعنية.

وأكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.

وأوضحت أن حجم الواردات والصادرات الثنائية للسلع بين الصين ومصر بلغ 12.895 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ على أساس سنوي.

وأشارت إلى يوافق هذا العام الذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، لدينا يقين أنه تحت قيادة الرئيسين الصيني والمصري، الجانبان سيحققان التنمية على نطاق أوسع في شتي المجالات.

يذكر أنه لا يزال العمل جاريا لإعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي جنحت في قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي في الممر المائي لقناة السويس، وتسببت بأزمة توقف حركة الملاحة على جهتي القناة شمالًا وجنوبًا.

وتصدر وسما #قناة_السويس و#السفينة_الجانحة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي عدد من الدول العربية.

وتعمل هيئة قناة السويس بشكل مستمر في تعويم السفينة وتمرير حركة الملاحة البحرية أمام السفن المتواجدة حاليا.

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