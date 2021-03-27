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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الرابع عشر

السبت 27/مارس/2021 - 03:02 م
الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى
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يبحث الكثير من المصريين رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر، بعد ان أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الإعلان الـ 14 طرح حوالي 100 ألف وحدة سكنية، وذلك للمواطنين محدودي الدخل في جميع المحافظات المصرية.

يأتي ذلك وفقا لعدد من الشروط تم إعلانها خلال كراسة الشروط التي تم الإعلان عنها ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "مليون وحدة" لتوفير السكن للمواطنين من منطبقي الشروط المعلنة، وقد تقدم لحجز الوحدات عدد كبير من المواطنين للحصول على الشقق والوحدات السكنية المطروحة، حيث ينتظر الكثير من المواطنين الذين تقدموا بحجز الوحدات السكنية خلال الإعلان الرابع عشر نتيجة القبول والتقديم بعد دفع المقدم حيث سيتم إرسال الرسائل النصية للمتقدمين لحجز شقق الإعلان الرابع عشر وفق ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي وسترسل الرسائل عبر هاتف المتقدم بعد فرز الطلبات وتعتمد الأولوية على جدية الحجز للوحدات ودعت المواطنين ممن تقدموا بعدم غلق الهاتف الذي تم تسجيل البيانات به أثناء التقديم.

رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الرابع عشر

وتقدم الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت الموافق 27-3-2021 رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الرابع عشر من خلال رابط وزارة الاسكان الاجتماعي وإدخال الرقم القومي مرفقا بالمستندات المطلوبة من هنا shmff.gov.eg .

وهناك بعض المواطنين ممن تقدموا للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي في الفترة الحالية الإعلان الرابع عشر ولم يحالفهم الحظ لعدم استكمال أوراقهم والخبر السار لهؤلاء المواطنين، أنه بإمكانهم تقديم تظلم الآن للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تم فتح باب التظلم الإعلان الرابع عشر بدءًا من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وسيستمر تقديم التظلمات متاح أمام المواطنين حتى يوم الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

خطوات تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الرابع عشر

1 - الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي التظلمات 
2 - ينبغي على المواطن كتابة الرقم القومي الخاص به، ثم تقديم التظلم.
3 - ينبغي على من يقوم بالتظلم المتقدم باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ثم الضغط إرسال.

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4 - ستدرس الجهات المختصة التظلمات وتنشر نتيجتها بعد مدة زمنية تبلغ شهريا من غلق باب التظلم.
5 - يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حالة استيفاء واستكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".

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