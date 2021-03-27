أسرة سورية تبحث عن أصدقائها تحت أنقاض عقار جسر السويس

تواجد في العقار المنهار مختلف الجنسيات، والتي تنوعت ما بين مصريين وسوادنين وسوريين، وخلال عمليات البحث تواجد عدد من الأشخاص السورين في انتظار خروج أصدقائهم من نفس الجنسية.وأكدوا وجود 5 عمال سوريين كانوا متواجدين في المصنع أثناء انهياره، وهم منتظرين خروج جثامينهم سواء أحياء أو أموات، مؤكدين أنهم بمجرد سماع الخبر تواجدوا محيط العقار من أجل الاطمئنان على أصدقائهم.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب، والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولا زالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي وإسعافهم، وتم فرض كردون أمنيا حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.