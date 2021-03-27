محافظ بورسعيد يلغى احتفالات «ساعة الأرض» حدادا على أرواح قطارى سوهاج

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء الاحتفالات الخاصة بـ"ساعة الأرض"، والتى كانت من المقرر أن تنطلق اليوم، بحديقة فريال، حدادا على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج الذى وقع أمس، وذلك استجابة للدستور بعد نشر خبر.. رغم حادث قطاري سوهاج.. «شرق بورسعيد» يعلن الاحتفال بـ«ساعة الأرض»وأعرب اللواء عادل الغضبان عن خالص تعازيه للشعب المصرى عموما وأبناء محافظة سوهاج خصوصا عن هذا الحادث الأليم، والذى أصاب الجميع بالحزن والألم، داعيا الله أن يتغمد المتوفين برحمته ويكتبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء جميع المصابين، متنميا أن يحفظ الله مصر والمصريين من كل شر وسوء.