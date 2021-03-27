السعودية تسجل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 387 ألفًا و794 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 355 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 376 ألفًا و558 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.643 حالة منذ بداية الجائحة.