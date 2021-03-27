الصحة: استمرار فحص السيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استمرار فحص السيدات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".وأوضحت الوزيرة أن استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة" مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشددة على ضرورة التزام المترددين على المبادرات بارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالكحول قبل وبعد تقديم الخدمة الطبية لهم، وكذلك ضرورة مراعاة للتباعد الاجتماعي بين المواطنين.