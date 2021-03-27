خبير اقتصادي: الحكومة جادة في تطوير صناعة الغزل والنسيج

أشاد الخبير الاقتصادي حسن حسانين بالخطة التي تعمل على تنفيذها حاليا وزارة قطاع الأعمال العام والخاصة بتأهيل شركات الغزل والنسيج التابعة لها ورفع كفاءة صناعة القطن في مصر.وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن الوزارة حريصة على اكتمال منظومة صناعة القطن والغزل والنسيج في مصر من خلال إتمام عمليات التطوير وتنفيذ خطط تطوير وإعادة هيكلة الشركات والمصانع المعنية بهذه الصناعة، وذلك بهدف التوسع في زراعة القطن وإنتاجية وتصديره وتذليل كافة العقبات التي تعرقل صناعة القطن وتكثف من حجم إنتاجه.وأشار إلى أن مصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج، يعد أكبر مصنع على مستوى العالم، مما يسهم في احتواء عدد كبير من العمالة وارتفاع حجم الطاقة الإنتاجية من القطن والغزل.