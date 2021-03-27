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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء مونتاج الحلقات الأولى من برنامج رامز جلال

السبت 27/مارس/2021 - 02:40 م
رامز جلال
رامز جلال
دعاء عبد المقصود
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بدأ فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد والمقرر عرضه على شبكة قنوات mbc مونتاج الحلقات الأولى من العمل، المقرر أن تعلن الجهة المنتجة له كافة تفاصيله واسمه النهائي الأسبوع المقبل.

وانتهى الفنان رامز جلال، من تسجيل تتر برنامجه الرمضاني الجديد، والذي يحمل اسم مؤقت "رامز مريض نفسي" ولم يستقر صناع البرنامج على اسم نهائي له حتى الآن.

وكان رامز جلال قد انتهى من تصوير البرنامج بالكامل، داخل لوكيشن خاص بالمملكة العربية السعودية هذا العام للمرة الأولى في مواسم البرنامج المختلفة، بعد أن كان من المقرر أن يصوره في الإمارات العربية المتحدة في بداية العام.

وعلمت "الدستور" أن رامز قام بتصوير 29 حلقة فقط، على أن يتم إذاعة حلقة مجمعة من الحلقات يوم 30 رمضان.

ويقدم رامز في برنامجه الجديد المعروف إعلاميا باسم "رامز مريض نفسي" فكرة مختلفة من خلال التصوير في مدينة ملاهي تم تصميمها للتصوير فيها، حيث يجد الضيف نفسه في فخ كبير من خلال السقوط من إحدى الألعاب بطريقة سريعة وغريبة وسرعان ما يجد نفسه فيما يشبه النفي وبعدها يجري لمسافة للبعد عن الخطر الذي يحيط به ومن ثم يظهر له رامز جلال بشكل غريب فيحدث الصدام بينه وبين الضيوف، وتعرض رامز للضرب في كثير من حلقات البرنامج الجديد.

وخلال البرنامج الجديد استعان رامز جلال هذا العام بالإعلامية السعودية لجين عمران للمشاركة في الإيقاع بالضحايا.

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