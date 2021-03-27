الإمارات: تقديم 160 ألفا و165 جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 160 ألفا و165 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم السبت، 7 ملايين و959 ألفا و682 جرعة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.