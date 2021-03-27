الإمارات: تقديم 160 ألفا و165 جرعة من لقاح كورونا
السبت 27/مارس/2021 - 02:38 م
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 160 ألفا و165 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم السبت، 7 ملايين و959 ألفا و682 جرعة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.