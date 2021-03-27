علماء الأزهر يحتفلون بذكرى ليلة النصف من شعبان بالبيت المحمدي

يشارك علماء الأزهر في احتفال البيت المحمدي بإحياء ليلة النصف من شعبان عبر البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي.ويتضمن الحفل قراءة لسورة "يسٓ" والدعاء المأثور في ليلة النصف من شعبان، وقراءة دعاء"ختم الاسترحام"من كتاب "مفاتح القرب" للشيخ محمد زكي إبراهيم مؤسس العشيرة المحمدية ومجدد التصوف في العصر الحديث، ثم كلمات لفضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق وفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، وذلك عقب صلاة العشاء مباشرة مساء اليوم.