مع اقتراب المهرجان الأول.. ما التحديات التي تواجه صناعة التمور؟

بعد أيام تحديدًا في 1 إبريل، سيكون لنا موعد مع أول مهرجان للتمور في القاهرة، وسينطلق في حديقة الأورمان خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل المقبل، تحقيقًا للقيمة التي تخدم بها هذه الصناعة الاقتصاد القومي، وتحدث عنه الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بأنه سيكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين منتجي التمور لإيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه هذه الصناعات وتحد من فرصها التصديرية.وعن التحديات التي تواجه هذه الصناعة فإن هذا ما أوضحه الخبراء لنا في السطور التالية، سواء في الزراعة نفسها أو التصدير للخارج.يرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن صناعة التمور في مصر هي صناعة استراتيجية، ولها سوق واسع عالميًا، ولا يقابلها صدارة في التصدير.وعن تحديات الصناعة، أوضح "صيام"، في حديثه، أنها تعاني من ضعف جودة الإنتاج، كذلك هناك إهمال في مراقبة وتطوير قطاع النخيل، وهي نقاط من الضروري الاهتمام بها لمواجهة تحديات تصديرها.ويقول طارق عمار، أحد ملاك مزارع التمور بالوادي الجديد، لـ"الدستور"، إن أبرز أسباب هذه المشكلة هو عدم إدخال وسائل زراعية حديثة في المعدات وطرق زراعة التمور وصعود النخيل وغيرها من المواصفات التي يجب أن تتناسب مع مقتضيات السوق العالمي.ويرى المهندس هاني محمود، مهندس زراعي، أن هناك الكثير من الأصناف التي تُزرع في مصر لا تحتمل التخزين، بالتالي لا يمكن تصديرها للخارج، وهي أنواع عديدة منها الزغلول، السماني، الحياني، بنت عيشة، العريبي، أم الفراخ، وغيرهم، لذا فإن تلك الأنواع تجدها محليًا فقط وتُباع في الأسواق المصرية.وأكد «محمود» في حديثه مع «الدستور» أن الدولة في الوقت الراهن تخطو خطوات سليمة في اتجاه زيادة الأصناف التي يمكن تصديرها للخارج مثل البرحي، المجدول، السكري، الخلاص، الصقعي، الخنيزي، العنبرة، وعجوة المدينة، وهي ضمن الأصناف التي تواجه طلبًا كبيرًا.أما الدكتور شريف الشرباصي، الذي يعمل بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بمركز البحوث الزراعية، أوضح أنه يجب الاستغناء عن المبيدات التقليدية وتطوير بدائل عنها، وذلك لمواجهة بعض السلالات الفطرية لتلك المبيدات التقليدية.ونصح «الشرباصي» في حديثه، بضرورة التعاون بين الجهات البحثية التي تقدم آلاف النتائج لخدمة مزارعي النخيل، وجهات متخذي القرار، تشجعيًا وتطويرًا للأبحاث التي تقام في هذا المجال.أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، ارتفاع صادرات القطاع من التمور خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 5% لتبلغ 26 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما بلغت الكميات المصدرة نحو 28 ألف طن.ونصح المهندس جابر عمرو، مهندس زراعي، فيما يتعلق بالتمور التي يتم تصديرها، خلال حديثه مع «الدستور» بضرورة عمل إرشادات للفلاحين وأصحاب المزارع عن مواعيد الرى وكميته وكمية الأسمدة ونوعيتها ومواعيد الرش لمكافحة المخدرات الآفات والأمراض، كذلك التوسع في إنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور والاهتمام بشكل التغليف لأنه تعطي انطباعًا عن الجودة العالية التي تم اختيار وزراعة التمور بها.وبحسب بيانات الأمم المتحدة تحتل مصر المركز 12 في تصدير التمور في عام 2019، بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية.وتواصلنا مع حمادة جلال، مزارع بإحدى مزارع سيوة، قال إنه ضمن التحديات أو المعوقات التي تواجه صناعة التمور في مصر نقص الأيدي العاملة، أيضًا وجود نقص في عملية تمويل المصانع التي تقوم بالتصدير للخارج، وهي من ضمن الأمور التي إذا أخذناها في الاعتبار سيكون له عائدًا إيجابيًا على صناعة التمور وتصديرها للخارج.بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للاستعلامات، في 2018، عن التمور في مصر، تصدر التمور المصرية الى أسواق 42 دولة مختلفة: منها: اندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند، كما تم فتح أسواق جديدة بأفريقيا آسيا وأوروبا، ووصل إجمالى أعداد النخيل في مصر إلى ما يقرب من 20 مليون نخلة، تنتج ما يزيد عن مليون و700 ألف طن تمور وبلح سنويًا.يذكر أنه ينتشر في مصر حوالي 17 نوع من التمور منها: البلح الزغلول والحياني والسماني، وبنت عيشة والأمهات والحلاوي والعرابي وأم الفروخ وصفر الدوميين والكبوشي والسرجي، وأصفر، والسلمي، والكبي، ويوجد مجموعة أصناف من التمور تسمى نصف الجافة وهي: الصعيدي والسيوي والعمري، وحجازي أبيض والعجلاني، وهناك أيضًا 11 نوعًا من التمور الجافة والتي تنتشر في جنوب مصر منها: البرتمودا "بنتمودا"، والجندلية، والدجلة، والكولمة، والشامية، والسكوتي "البركاوي"، والأبريمي.