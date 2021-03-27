أسرة سودانية تبحث عن ذاويهم تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

تواجدت أسرة أحد ضحايا العقار المنهار من السودان محيط عقار جسر السويس المنهار في انتظار نتيجة عمليات البحث، للعثور على ابن عمهم، والذي كان يعمل في مصنع أسفل العقار، وتواجد في العقار أثناء انهياره.وأضافوا أنهم كانوا من أوائل الناس الذين وصلوا لمكان الحادث عقب انهياره وتقدموا بالمساعدة مع الحماية المدنية للعثور على الضحايا، وأكدوا أن أهاليهم في السودان في حالة من الحزن والقلق الشديدة، منتظرين أى خبر عن إيجاد ابنهم.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت، انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب، والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولازالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.