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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تنظم سلسلة من القوافل البيطرية

السبت 27/مارس/2021 - 02:35 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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صرح الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطرى بجامعة الوادي الجديد، تنظيم ثلاث قوافل بيطرية بمراكز وقري المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وأضاف سنوسي أن القوافل البيطرية تنظمها الكلية سنويا لخدمة رفع الوعي البيطري لدى مربي الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للمشاركين وإجراء الكشف الحراري بأجهزة الكواشف الحرارية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة والمواطنين ومربي الثروة الحيوانية.

وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأضاف الدكتور وليد سنوسي أن الكشف والعلاج مجاني على نفقة الجامعة مؤكدا، أن القافلة تضم كوكبة من اساتذة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب السنوات النهائية بكليه الطب البيطري، ويتم الكشف والتشخيص بأحدث الأجهزه والأشعة التليفزيونية.

وتقام القافلة الأولى بمركز الخارجة يوم الاربعاء ٣١ مارس بقريه الجزائر والخميس القادم الاول من ابريل قرى ناصر الثورة

والقافلة الثانية ستكون يوم ٧ أبريل بقرية جورمشين ٧ بمركز باريس و٨ ابريل ستكون بمنطقة بئر ٨ بباريس، والقافله الثالثة ستكون بمركز بلاط بقريه اليشندي يوم الأربعاء ١٩ مايو وقريه عين عيش الخميس ٢٠ مايو.

ويهيب سنوسى عميد كلية الطب البيطرى بالسادة مربي الثروة الحيوانية بهذه القرى تقديم مواشيهم لأعضاء القافلة البيطرية للكشف عليها.

هذا بالاضافة الى تنظيم عدد من الندوات الارشادية البيطرية للرد على استفسارات المربين والتى تتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة بهدف النهوض بها والحفاظ عليها خالية من الأمراض.

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