إحالة طعن ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين للمفوضين

قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن على حكم رفض استبعاد ضياء رشوان من انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها.وحضر الدكتور ضياء رشوان الجلسة، وطالب بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه، حيث كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من كارم يحي الصحفي لطلب استبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح علي مقعد النقيب بالانتخابات.وأكدت المحكمة، أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل كما بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.