إحالة طعن ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين للمفوضين
السبت 27/مارس/2021 - 02:34 م
عماد سليمانطباعة
قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن على حكم رفض استبعاد ضياء رشوان من انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وحضر الدكتور ضياء رشوان الجلسة، وطالب بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه، حيث كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من كارم يحي الصحفي لطلب استبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح علي مقعد النقيب بالانتخابات.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل كما بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
وحضر الدكتور ضياء رشوان الجلسة، وطالب بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه، حيث كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من كارم يحي الصحفي لطلب استبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح علي مقعد النقيب بالانتخابات.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل كما بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.