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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مرسى مطروح يناشد المواطنين بسرعة التصالح على مخالفات البناء

السبت 27/مارس/2021 - 02:33 م
رئيس مرسى مطروح
رئيس مرسى مطروح
ياسمين شعيب
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ناشد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية مارس الجارى، حيث تلقى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتي الآن 9817 طلب تصالح.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين اوضاعهم القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وأوضح أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا على تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له قبل انتهاء مهلة فترة التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجارى.

وأكد جاب الله علي أن إجراءات التصالح تتم بشأن المخالفات وهو البناء بدون ترخيص على المباني وليست على الأراضي الفضاء وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى خلال التقديم للتصالح حفاظا على سلامة الجميع.

وتابع أنه تم إلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وزيادة أعداد الموظفين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لسرعة إنجاز الطلبات خلال الأيام المتبقية.

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