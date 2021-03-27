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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة القصير يتفقد عددا من الشوارع الفرعية والرئيسية

السبت 27/مارس/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
علي عواد
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تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير جنوبي محافظة البحر الأحمر، اليوم، عدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، وذلك لاستكمال خطة التطوير التى استهدفتها الوحدة المحلية لظهور المدينة بالمظهر الحضارى، يرافقه المهندس أحمد رزق مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر ومدير المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية.

وبدأ رئيس مدينة القصير جولته التفقدية بالمرور على شارع عمر بن الخطاب، مؤكدا أنه تم الانتهاء من رصفه وأن مروره جاء للتأكيد على جودة الطبقة الإسفلتية ومطابقة المواصفات الفنية والهندسية.

وتوجه نصر إلى الشارع الرئيسى بمنطقة الجرف، للوقوف على الاستعدادات النهائية لإتمام عملية الرصف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة لأعمال التطوير قامت بتمهيد الشارع وإنشاء جزر جانبية وتركيب البلدورات وعمل مدخل حضارى.

وواصل رئيس المدينة جولته بشارع بورسعيد، للتأكيد على استكمال أعمال التطوير به والتى تشمل تركيب البلدورات بالجانب الآخر من الطريق.

ووجه رئيس مدينة القصير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع ليتناسب مع الطابع الحضارى للكورنيش الموازى للشارع، موضحا أن جهاز التعمير يقوم بعملية تطوير شاملة للكورنيش وشاطئ القصير.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الخطة الاستثمارية للعام الحالى تضمنت رفع كفاءة وتطوير العديد من الشوارع، لافتا بأنه تم رصف عدد من الطرق بمناطق التقوى والأمل وشنيشن وشارع عمر بن الخطاب والشارع الخلفى لخزانات تكديس المياه والمدسة الفندقية والمركز الطبى.

كما استمع رئيس مدينة القصير لشكاوي عدد من المواطنين، مؤكدًا أنه يتابع كافة المطالب ويعمل على حلها طبقا للقوانين المنظمة لها.

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