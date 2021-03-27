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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. عرض أولى حلقات حكاية «مش هنفرح بيكى» على cbc

السبت 27/مارس/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة cbc الليلة أولى حلقات حكاية "مش هنفرح بيكى" للنجمة جومانا مراد، وهى ثانى حكايات مسلسل "زى القمر" وذلك في تمام الساعة 8 مساء، والحكاية تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود.

وتجسد جومانا مراد فى أحداث حكاية "مش هنفرح بيكى" دور فتاة جميلة تدعى "أماني" يتأخر بها سن الزواج، ما يجعلها تدخل في مواجهة مع المجتمع الذي ينظر لها بطريقة ظالمة ورجعية.

مسلسل "زى القمر" إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتم عرض الحكاية الأولى بعنوان "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وسارة الشامى ونهال عنبر ومؤمن نور.

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