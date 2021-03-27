29 مايو نظر دعوى تسيير دوريات أمنية في العجوزة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف عبد الرحمن المحامى، المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ قرار بتسيير دوريات أمنية مناسبة بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم العجوزة تغطي مساحتها كاملة، لجلسة 29 مايو المقبل، لتعديل الطلبات وإدخال خصوم جدد محافظ الجيزة، ووزير التنمية المحلية.وحملت الدعوى رقم 34514 لسنة 74 ق، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، وطالب المدعي في دعواه بإلزام الجهة الإدارية بإنشاء قسم شرطة بمنطقة أرض اللواء، وفقا لمعايير أمنية معروفة، لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الكوارث والجريمة المتزايدة.