كارينا كابور والأمومة.. عادت للعمل بعد شهر من ولادة طفلها الثاني

بعد شهر واحد فقط من ولادة طفلها الثاني، عادت كارينا كابور إلى العمل، حيث التقطت لها عدسات المصورين، مجموعة من الصور، وهي قد وصلت إلى التصوير لعمل جديد تستعد له، فى ضاحية باندرا، في مومباي، بحسب موقع "hindustantimes".وتألقت كارينا بفستان أزرق سماوي وكعب عالٍ، فى نيولوك جديد لعا، وهيبلون شعرها الجديد Balayage '' وأظافرها الوردية المبهجة، وكانت الممثلة محاطة بمجموعة من الأمن وزملاء من فريقها عندما خرجت من سيارتها.وعلى الرغم من ولادة كارينا كابور لطفل الثاني من الممثل سيف علي خان في 21 فبراير، يوم الأحد، إلا أنها لم تستطع الجلوس بالمنزل كثيرا، فخرجت لاستكمال أعمالها الفنية.وقد سبق والتقطت كارينا، صورة مع طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر شهرا، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات Instagram، في حين أن منشورها لم يكشف عن وجه الطفل، معلقة على الصورة "شهر واحد فقط، أنا أحبك".ووفقا ل hindustantimes، شاركت كارينا أفكارها حول العمل خلال فترة حملها، قائلة: "لا، لم أكن أبدًا من هؤلاء الأشخاص الذين يجلسون في المنزل أثناء هذه الفترة، أنا أفعل ما أريد أن أفعله، كنت فى العمل، سواء كان ذلك أثناء فترة الحمل أو ما بعد الولادة"، مضيفة: "متى قال أي شخص أن المرأة الحامل لا تستطيع العمل؟ في الواقع، كلما كنت أكثر نشاطًا، كلما كان الطفل أكثر صحة وكانت الأم أكثر سعادة، حتى بعد الولادة أيضًا، فمجرد شعورك باللياقة الكافية، يجب على المرء أن يحاول الموازنة بين إعطاء الوقت للطفل بالإضافة إلى عملك ونفسك، لقد كنت دائمًا فخورة جدًا بكوني أمًا عاملة".