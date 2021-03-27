محافظ الفيوم يشارك فى فعاليات حملة «حلوة يا بلدى» لتنشيط السياحة

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعضاء نادي "هوكس" مصر للدراجات النارية في فعاليات حملة "حلوة يا بلدي" التي أطلقها النادي لتسليط الضوء على المناطق السياحية والطرق بمختلف أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الفيوم، وذلك بحضور المهندس هيثم يوسف رئيس نادي هوكس مصر، والإعلامية مفيدة شيحة عضو النادي.وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس وأعضاء النادي، متمنيًا أن يكون للزيارة أثر إيجابي في نفوس الجميع، وتكرار الزيارة في القريب العاجل، مؤكدًا أن المحافظة تتميز بتنوع بيئاتها وتزخر بالعديد من المناطق السياحية والأثرية الفريدة التي تجعل منها قِبلة للسائحين من مصر ومختلف دول العالم.كما استمع المحافظ لشرح حول أنشطة نادي "هوكس" مصر، داعيًا رئيس وأعضاء النادي للمشاركة في الاستثمار بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم رئيس النادي تقريرًا بفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة لدراسة مشاركة أعضاء النادي في استغلالها.وأشار "الأنصاري" أن مثل هذه الزيارات تسهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة، وفتح مجال لتسويق مقوماتها السياحية والطبيعية المتميزة، مؤكدا أن مصر قوية وستظل كذلك بجهود وسواعد أبناءها المخلصين.فيما أشار نائب محافظ الفيوم إلى أن حملة "الفيوم مش بعيدة" التي تم إطلاقها مؤخرًا تهدف إلى تسليط الضوء على ما تزخر به المحافظة من مقومات كبيرة وجذب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، مطالبًا أعضاء نادي هوكس مصر بأن يكونوا سفراء لمحافظة الفيوم على كافة الأصعدة والمشاركة فى الاستثمار على أرض المحافظة.من جانبه، قدم رئيس نادي "هوكس" للدراجات النارية، الشكر لمحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره لجهود مديرية الأمن وكافة المديريات الخدمية بالمحافظة على تعاونها خلال الزيارة، كما أعرب عن سعادته وسعادة أعضاء النادي بزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.