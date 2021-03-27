«التعاون الخليجي»: ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، عن متابعة المجلس باهتمام بالغ الجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جرين" التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.وأكد الأمين العام، في بيانٍ له اليوم السبت، دعم مجلس التعاون للجهود المصرية لتجاوز هذه الأزمة نحو عوده حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت.وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته اليوم، إن حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس يعتبر حادثًا استثنائيًا، حيث إنها من أكبر حاملات الحاويات في العالم، لافتًا إلى أن هيئة قناة السويس من أول لحظة بدأت التعامل مع هذه القضية، لأن مجرى قناة السويس شديد الدقة والحساسية، وهناك إدارة كاملة لمثل هذه السفن وأحجامها.ويعقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات EVER GIVEN الجانحة بالقناة.