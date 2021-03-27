3498 إصابة و31 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 3498 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأوضحت وزارة الصحة - في بيان اليوم السبت - أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 533 ألفا و786 حالة، تعافى منها 488 ألفا و964 حالة، بينما توفت 9231 حالة.وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 2156 حالة، منها 504 حالات في العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليون و489 ألفا و710 حالات.. لافتا إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: (بورجنلاند 142، وكارينثيا 184، والنمسا السفلى 531، والنمسا العليا 539، وسالزبورج 196، وستيريا 297، وتيرول 340، وفورارلبرج 98، والعاصمة فيينا 1171 حالة).