تجمهر عدد من المواطنين حول عقار جسر السويس المنهار (فيديو)

تجمهر عدد من المواطنين حول عقار جسر السويس المنهار أثناء عمليات البحث عن الأهالي تحت الأنقاض، في انتظار خروج جثماين ضحايا العقار المنهار، وتنوعوا ما بين أهالي الضحايا وسكان العقارات المجاورة.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب، والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولازالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي واسعافهم، وتم فرض كردون أمنيا حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.