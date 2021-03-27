صرف 95% من مقررات مارس التموينية

كشفت شركتا الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن أن نسب صرف السلع التموينية لمنافذ صرفها لبقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي قد وصلت إلى حوالي 95%.وأكدت الشركتان، في تقرير، توافر 28 صنفا من السلع الغذائية بمخازنها باحتياطيات كبيرة تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والشاي والمسلى النباتي وزيوت الطعام وصولا إلى علب الكبريت.وأفاد التقرير الوارد من الشركتين أن متوسط صرف السكر لمنافذ التوزيع يصل إلى حوالي 4 آلاف طن يوم، والزيت يصل الى حوالي 3 آلاف طن يوم، والأرز والمكرونة حوالي 1000 طن يوم، وأيضًا لكل صنف منهما، كما تواصل مخازن الشركتين صرف احتياجات منافذ التوزيع حسب احتياجات كل منفذ منها.