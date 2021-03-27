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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة المنيا تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بـ 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، بالإضافة الى استمرار تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية بمختلف المستشفيات بالمحافظة.

وجه المحافظ بالتسهيل والتيسيير على المواطنين في إجراءات تلقى اللقاح، وتذليل كافة العقبات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة المنيا هى مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم بلقاح فيروس كورونا يتم عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وتسهيلا على المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال المواقع الصحية التابعة لمديرية الصحة وذلك بناءا على تعليمات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، أن التطعيم يتم بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة للتسجيل لتطعيم ضد فيرس كورونا وتلقى رسالة بتاريخ ومكان التطعيم وبعد الحضور يتم توقيع الكشف الطبى والتطعيم ويتم تسليم متلقى اللقاح كارت متابعة للحضور لتلقى الجرعة الثانية، وأشار إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين المترددين، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

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