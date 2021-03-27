عروس تنجو من عقار جسر السويس: «دهبي وشقى عمرنا ضاع»

عمر جديد كتب لإسراء زيدان إحدى الناجيات من العقار المنهار بجسر السويس والتي احتفلت بزفافها منذ قرابة 6 أشهر.تقول إسراء زيدان إنها توجهت ليلة أمس الجمعة لوالدتها وبعد منتصف الليل صدمت بالخبر من المواقع الإخبارية وسرعان ما توجهت للمبنى هي وزجها لتجد العقار مجرد ركام على الأرض.«دهبي وشقى عمرنا ضاع» هكذا عبرت العروس عن حسرتها، مؤكدة أنها متواجدة منذ ليلة أمس تبحث على متعلقاتها بمساعدة قوات الحماية المدنية.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولازالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي واسعافهم، وتم فرض كردون أمنيا حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.