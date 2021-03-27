مسؤول أفغاني: سحب القوات الأجنبية وفشل المحادثات مع طالبان ربما يؤدي لحرب أهلية

قال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، اليوم السبت، إن "انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وفشل محادثات السلام مع حركة طالبان ربما ينتج عنه اندلاع حرب أهلية في البلاد".وأضاف محب - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - "إذا انسحبت القوات الأجنبية من أفغانستان وفشلت محادثات السلام مع طالبان فهناك مخاوف من اندلاع حرب أهلية"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي ركزت حركة طالبان جهودها على الحرب وليس السلام.وأكد أن طالبان لا تريد السلام، قائلا "إنهم يدمرون الأفغان وأسس أفغانستان".