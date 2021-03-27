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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة المسطحات المائية تضبط 8 وحدات نهرية مخالفة

السبت 27/مارس/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية في ضبط 2 مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، بمضبوطات بلغت 149 طن مواد غذائية بدون بيانات ويظهر عليها علامات فساد ومتغيرة الخواص الطبيعية، بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأثمرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط مصنع" بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن البحيرة، بمضبوطات بلغت 4٫7 طن عطور مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات، بالمخالفة لقانون الغش التجارى، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط 20 سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وأسفرت الجهود في مجال التفتيش البيئي عن ضبط 7 منشأة بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ (عدم وجود "رخصة مزاولة النشاط – سجل الحالة البيئية مدخنة "- إنبعاث غبار وأتربة – التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية – صرف مياة غسيل على مجرى مائى) بالمخالفة لقانون حماية البيئة،وفي مجال مكافحة الضوضاء تم ضبط قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية في ضبط (عدد 7 محل ومخزن ومصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن كفر الشيخ - البحيرة( بمضبوطات بلغت (129 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص - 282٫5 طن مبيدات زراعية – 87 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر معدة للتداول) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.

وتمكنت الجهود في مجال الطب البيطرى من ضبط 6 محال جزارة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 49 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 6 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وأسفرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط 8 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 22 قضية (تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديريتى أمن الجيزة - كفر الشيخ، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط 2 قضية (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق المنطقة المركزية.

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