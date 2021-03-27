مصطفى عبدالمعطي خلفا لرفيق خليل فى رئاسة أتيليه الإسكندرية

أعلن أتيليه الإسكندرية، اختيار الفنان التشكيلي مصطفى عبد المعطي خلفا لرفيق خليل فى رئاسة أتيليه الإسكندرية، وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة جماعة الكتاب والفنانين بالأتيليه بعد رحيل الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس أتيليه الإسكندرية السابق.وأكد الكاتب الصحفي، معتز الشناوى، عضو أتيليه الاسكندرية، أن المجلس برئاسة الفنان التشكيلي الكبير دكتور مصطفى عبد العاطى، والناقد السينمائي سامى حلمى - نائبا للرئيس، والفنان حسن محمد وصفي، أمينا للصندوق، والفنان هانى السيد احمد، امينا عام، والفنان خالد هنو، عضوا.وأشار إلى أن المجلس سيكمل كافة الفاعليات للحفاظ على أتيليه الإسكندرية، واستمرار دوره التنويري والفنى فى الإسكندرية وجنوب المتوسط.وكان قد غيب الموت الدكتور محمد رفيق خليل استاذ الجراحة بكلية الطب ونقيب أطباء الإسكندرية السابق، ورئيس أتيليه الإسكندرية، في 14 مارس الجاري عن عمر يناهز الـ72 عاما.