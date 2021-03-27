تعليم الغربية ينظم رحلة لمسار العائلة المقدسة

نظم التوجيه الفنى العام للتربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، رحلة داخلية من القيادات الطلابية من الاتحادات الطلابية إلى مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، ضمن سلسلة الرحلات الترويجية التي وجه إليها محافظ الغربية.من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ لحملات التوعية ودعم السياحة الداخلية، فقد تم تقسيم أعداد الرحلة الخمسون على أتوبيسين مراعاة للتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية.كما أكد أنه، سيتم عمل رحلات أخرى ترويجية لمسار العائلة المقدسة بسمنود من جميع الإدارات التعليمية، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى العملين وأسرهم، ولمعرفة أهم المزارات الموجودة بالمحافظة.رافق الطلاب أثناء الرحلة الداخلية الدكتور السيد إبراهيم العراقى مدير عام الخدمات بالمديرية وحسين الهمشرى الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية وذكى السباعى عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الطلاب.