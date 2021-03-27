الشرطة الجزائرية تنفي استخدام غاز ممنوع دوليا لتفريق المتظاهرين

نفت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) بالجزائر صحة بيان انتشر على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي منسوب لها يتضمن ادعاءات كاذبة باستخدام غاز ممنوع دوليا لتفريق المظاهرات.وقالت مديرية الأمن الوطني ـ في بيان لها اليوم السبت ـ" إنها تنفي بشكل قاطع صحة بيان صحفي مزيف نسب لأجهزتها ولقيادتها، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر اليوم، يتضمن ادعاءات كاذبة متعلقة بعملية حفظ النظام أمس الجمعة، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد مديري الصفحة التي نشرت البيان المزيف، ودعت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحيطة والحذر من مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يهدف مروجوها إلى تضليل الرأي العام وزرع البلبلة".