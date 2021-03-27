ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

قال رئیس الوزراء المالیزي، محيی الدین یاسین، اليوم السبت، إن الحكومة بصدد دراسة رفع القیود عن السفر العابر لحدود المحافظات والولایات وكذلك عن الجماعة في المساجد لصلاة عید الفطر، الذي سیحتفل به المسلمون في منتصف مایو القادم.وأضاف محيي الدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه سیتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب".وأوضح أن انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید- 19" وضع البلاد في أسوأ حالاتها في التاریخ، حیث لم تواجه مشاكل صحیة فحسب بل اقتصادیة في نفس الوقت، ویؤثر حتى الآن في أنماط حیاة الشعب.