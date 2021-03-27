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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تنظيم المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال

السبت 27/مارس/2021 - 02:22 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال "الجريمة المنظمة" تحت شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال " المعايير الدولية – التشريع الوطنى"، شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.

تناول المؤتمر خلال جلساته جانبًا من نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الإرتقاء بأداء ضباط المكافحة وثقل خبراتهم فى إطار القانون.

وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، وجاء أبرزها (تكثيف برامج التأهيل والتدريب وورش العمل، لكافة الجهات المعنية بمواجهة الجريمة غسل الأموال بهدف الارتقاء بأداء العاملين فى مجال المكافحة وصولًا لتحقيق أفضل النتائج - النظر نحو سرعة التحقيق فى قضايا غسل الأموال وسرعة إصدار أوامر المنع من التصرف والإجراءات التحفظية فيها وإخطار كافة الجهات وإحالتهم للمحاكم المختصة، وسرعة الفصل فى الدعوى الخاصة بجريمة غسل الأموال – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والردع العام ).

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