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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيطريين» تدعو عموميتها أبريل المقبل.. وتحقيق بملف نادي العجوزة

السبت 27/مارس/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد - فاتن خديوي
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قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة قد اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، تشمل دفع مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه، قيمة المبالغ المالية المتبقية للجهة المنفذة لأعمال النادى الاجتماعى للأطباء البيطريين بالعجوزة، بعد نجاح مفاوضات النقابة فى خفض إجمالى التكلفة من 18 مليونا و273042 جنيها إلى 13 مليونا و700 ألف جنيه، وإرسال خطاب شكر للجهة المنفذة لتعاونهم مع النقابة فى تخفيض المبلغ، وتحديد آليات المرحلة القادمة من خلال التعامل مع التلفيات الموجودة وكل ما هو مطلوب إصلاحه خلال الفترة المقبلة، ليتم تنفيذه خلال أقصر مدة ممكنة ليتم افتتاح النادى.

وتضمنت القرارات تحويل ملف النادى الاجتماعى للأطباء البيطريين بالعجوزة، للجنة التحقيق بالنقابة العامة، متضمنا تقرير لجنة تقصي الحقائق والدعوة لعقد جمعية عمومية خلال شهر إبريل المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مع تفعيل لجنة التأديب وصرف مستحقات الأطباء البيطريين أعضاء صندوق التكافل الذين بلغوا سن المعاش خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، ومنح مهلة حتى نهاية 2021 للأطباء البيطريين المتأخرين فى سداد اشتراكات صندوق التكافل، لسداد مستحقات الصندوق بعد تطبيق الغرامات المقررة طبقًا للوائح الصندوق، إلى جانب إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة خلال اجتماع المجلس المقبل.

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