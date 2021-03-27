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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

توحيدة بن الشيخ.. «جوجل» يحتفل بذكرى أول طبيبة عربية تونسية

السبت 27/مارس/2021 - 02:16 م
توحيدة بن الشيخ
توحيدة بن الشيخ
نضال ممدوح
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يحتفل محرك البحث العالمي جوجل٬ بأول طبيبة عربية في تونس وشمال أفريقيا٬ وهي الدكتورة توحيدة بن الشيخ. كانت توحيدة أول امرأة تحصل على البكالوريا في تونس عام 1928 لتصبح أول تلميذة تونسية تحصل على هذه الشهادة.

ولدت توحيدة بن الشيخ في يناير 1909 في مدينة بنزرت شمال تونس٬ وتوفي والدها بعد أشهر قليلة من ولادتها٬ وحرصت والدتها على تعليمها هي وأخوتها.

واجهت "بن الشيخ" صعوبات كبيرة في إقناع عائلتها بدراسة الطب في باريس٬ ورغم رفض عائلتها لسفرها لفرنسا والدراسة بها٬ إلا وأنها وبمساعدة والدتها٬ التي حسمت نقاش العائلة بشموخ وجسارة قائلة لهم: "ابنتي تريد أن تتعلم٬ وأنتم تعرفون بأن هذا فرض في الإسلام على النساء والرجال."حيث كانت يتيمة الأب وأطلق عليها لقب "طبيبة الفقراء".

حصلت توحيدة بن الشيخ على شهادة الطب من باريس عام 1936 وعادت إلى تونس وسط ترحيب عائلتها والأوساط الثقافية والسياسية. عملت في الطب العام ثم تخصصت في طب النساء.

ترأست عدة مناصب مهمة في تونس٬ من بينها: منصب نائب رئيس الهلال الأحمر التونسي. وساهمت في فضح ممارسات الاستعمار الفرنسي في المحافل الدولية.

بعد استقلال تونس في عام 1956 بدأت توحيدة بن الشيخ نضالها في مجال الصحة النسائية والإنجابية٬ وساهمت في توعية المرأة الريفية. ودافعت عن حق المرأة في تحديد النسل وحق الإجهاض. انخرطت في الكثير من الأنشطة السياسية والاجتماعية وحتى الثقافية.

كرمها البنك المركزي التونسي العام الماضي 2020 بوضع صورتها على ورقة نقدية من فئة العشرة دينار. ومن التكريمات الأخرى لها تواجد عدة مؤسسات تونسية تحمل اسمها. أيضا طرح طابع بريد تذكاري تونسي يحمل صورتها واسمها.

ورحلت الحكيمة المناضلة قبل عقد من الزمن تحديدا في 6 ديسمبر 2010 بعد رحلة حياة وكفاح طويلة٬ وعقود من النضال العلمي والمجتمعي.

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